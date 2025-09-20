Exposition « L’Encyclopédie Diderot et D’Alembert » – Creil Médiathèque Antoine Chanut Creil

Exposition « L’Encyclopédie Diderot et D’Alembert » – Creil Samedi 20 septembre, 10h00, 14h00 Médiathèque Antoine Chanut Oise

Dates et horaires de début et de fin :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

L’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers sera visible pour la dernière fois avant son départ au pôle de conservation de la ville. Editée entre 1751 et 1772, ces ouvrages étaient considérés comme les documents les plus importants de l’époque. Elle est le symbole de l’époque des « Lumière » et donne un aperçu de la connaissance du monde au XVIIIe siècle.

Médiathèque Antoine Chanut Allée Nelson, 60100 CREIL Creil 60100 Oise Hauts-de-France 03 44 25 25 80 https://mediatheque.creil.fr/ Les médiathèques de Creil s’engagent depuis longtemps dans la lutte contre l’illettrisme, le décrochage scolaire et l’inégal accès aux savoirs en proposant des documents accessibles à des publics porteurs de handicaps ou de troubles « dys ». Elle a obtenu en 2019, le label « Facile à lire » du ministère de la culture et renforce ainsi sa volonté d’offrir à tous les publics un large choix d’ouvrages, aussi bien dans les espaces adultes que dans les espaces jeunesse. Lignes Inter­cité, Tran­si­lien, RER D depuis Paris, Beau­vais, Compiègne. Puis comp­tez 10 minutes à pied depuis la gare de Creil.

Ville de Creil