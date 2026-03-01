Exposition L’Enfance de l’Art Salle des Loisirs Montroy

Exposition L’Enfance de l’Art

Salle des Loisirs Place Léon Robin Montroy Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-03-29 17:30:00

Date(s) :

2026-03-28

Exposition, démonstration de création artistique, initiation artistique

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Salle des Loisirs Place Léon Robin Montroy 17220 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 20 20 08 associationcape17@gmail.com

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English :

Exhibition, artistic creation demonstration, artistic initiation

L’événement Exposition L’Enfance de l’Art Montroy a été mis à jour le 2026-03-20 par Nous La Rochelle