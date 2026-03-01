Exposition L’Enfance de l’Art Salle des Loisirs Montroy
Exposition L’Enfance de l’Art Salle des Loisirs Montroy samedi 28 mars 2026.
Exposition L’Enfance de l’Art
Salle des Loisirs Place Léon Robin Montroy Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 14:00:00
fin : 2026-03-29 17:30:00
Date(s) :
2026-03-28
Exposition, démonstration de création artistique, initiation artistique
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Salle des Loisirs Place Léon Robin Montroy 17220 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 20 20 08 associationcape17@gmail.com
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English :
Exhibition, artistic creation demonstration, artistic initiation
L’événement Exposition L’Enfance de l’Art Montroy a été mis à jour le 2026-03-20 par Nous La Rochelle