Exposition « L’enfance des méchants » de Benjamin Lacombe Médiathèque La Ronde des Mots La Crèche

Exposition « L’enfance des méchants » de Benjamin Lacombe Médiathèque La Ronde des Mots La Crèche mercredi 1 octobre 2025.

Exposition « L’enfance des méchants » de Benjamin Lacombe

Médiathèque La Ronde des Mots 1 rue des écoles La Crèche Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-01

Le méchant… quel personnage fascinant ! Depuis la nuit des temps, il nourrit les récits. Mais pourquoi est-il si méchant ? Est-il né ainsi ou l’est-il devenu ? A travers vingt portraits savoureux, découvrez l’enfance des plus célèbres méchants, vilains et affreux.

Exposition réalisée par l’Ecole des Loisirs.

Tout public.

Accès libre .

Médiathèque La Ronde des Mots 1 rue des écoles La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 36 09 mediatheque.lacreche@cc-hvs.fr

English : Exposition « L’enfance des méchants » de Benjamin Lacombe

German : Exposition « L’enfance des méchants » de Benjamin Lacombe

Italiano :

Espanol : Exposition « L’enfance des méchants » de Benjamin Lacombe

L’événement Exposition « L’enfance des méchants » de Benjamin Lacombe La Crèche a été mis à jour le 2025-09-03 par OT Haut Val De Sèvre