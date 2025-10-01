Exposition « L’enfance des méchants » de Benjamin Lacombe Médiathèque La Ronde des Mots La Crèche
Exposition « L’enfance des méchants » de Benjamin Lacombe
Médiathèque La Ronde des Mots 1 rue des écoles La Crèche Deux-Sèvres
Début : 2025-10-01
fin : 2025-10-31
2025-10-01
Le méchant… quel personnage fascinant ! Depuis la nuit des temps, il nourrit les récits. Mais pourquoi est-il si méchant ? Est-il né ainsi ou l’est-il devenu ? A travers vingt portraits savoureux, découvrez l’enfance des plus célèbres méchants, vilains et affreux.
Exposition réalisée par l’Ecole des Loisirs.
Tout public.
Accès libre .
+33 5 49 05 36 09
mediatheque.lacreche@cc-hvs.fr
