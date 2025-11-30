Exposition « L’enfance » par Robert Parant Jardin Wilson Montluçon

Jardin Wilson 38-50 boulevard Carnot Montluçon Allier

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

2025-11-30

L’enfance captée par l’œil de Robert Parant. Des moments attendrissants à regarder.

Jardin Wilson 38-50 boulevard Carnot Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 55 24

English :

Childhood captured by Robert Parant?s eye. Touching moments to watch.

German :

Die Kindheit eingefangen durch das Auge von Robert Parant. Rührende Momente zum Anschauen.

Italiano :

L’infanzia catturata dall’occhio di Robert Parant. Momenti toccanti da guardare.

Espanol :

La infancia captada por el ojo de Robert Parant. Momentos conmovedores para ver.

L'événement Exposition « L'enfance » par Robert Parant Montluçon a été mis à jour le 2025-09-16