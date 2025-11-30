Exposition « L’enfance » par Robert Parant Jardin Wilson Montluçon
Exposition « L’enfance » par Robert Parant
Jardin Wilson 38-50 boulevard Carnot Montluçon Allier
Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30
2025-11-30
L’enfance captée par l’œil de Robert Parant. Des moments attendrissants à regarder.
Jardin Wilson 38-50 boulevard Carnot Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 55 24
English :
Childhood captured by Robert Parant?s eye. Touching moments to watch.
German :
Die Kindheit eingefangen durch das Auge von Robert Parant. Rührende Momente zum Anschauen.
Italiano :
L’infanzia catturata dall’occhio di Robert Parant. Momenti toccanti da guardare.
Espanol :
La infancia captada por el ojo de Robert Parant. Momentos conmovedores para ver.
