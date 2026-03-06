Exposition l’enfance radieuse 131 cité radieuse le corbusieur Val de Briey

Exposition l’enfance radieuse

131 cité radieuse le corbusieur 1 avenue du dr pierre giry Val de Briey Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-13

fin : 2026-03-15

2026-03-13

Exposition organisée la l’association La Première Rue et proposée par l’ECPAD

Du 13/03 au 15/03

Vernissage le 13/03 à 18h

Entrée libre et gratuite du lundi au vendrediTout public

131 cité radieuse le corbusieur 1 avenue du dr pierre giry Val de Briey 54150 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 20 28 55 lapremiererue@gmail.com

English :

Exhibition organized by the association La Première Rue and presented by ECPAD

From 03/13 to 03/15

Opening on 13/03 at 6pm

Free admission Monday to Friday

