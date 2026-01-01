Exposition L’enfant, le peintre et la mer rue du 19 Mars 1962 Plouénan

Exposition L’enfant, le peintre et la mer

François Place, auteur-illustrateur accompli, est un raconteur d’histoires, fils de peintre, il s’est toujours interrogé sur la pratique artistique. Lors d’un séjour dans le Nord Finistère, sa rencontre avec le peintre Ricardo Cavallo lui inspire un nouvel album, L’enfant, le peintre et la mer (École des Loisirs, 2023). Ricardo Cavallo arpente quotidiennement, depuis 23 ans, les falaises de Saint-Jean-du-Doigt, dialoguant avec les éléments, se confrontant à la lumière changeante des cieux et de la mer qu’il restitue dans d’immenses paysages peints à l’huile sur le motif.

Parallèlement, il créé l’école Blei Mor où des enfants de 5 à 15 ans peuvent dessiner, peindre en atelier et disposer d’une bibliothèque artistique. François Place croquera dans l’atelier plusieurs scènes qui nourriront l’album.

Les dessins préparatoires originaux de l’album seront exposés à la médiathèque, prêtés par l’association du salon La baie des livres, afin de promouvoir le plaisir de lire auprès de tous les publics. Cet album raconte une histoire qui a pour point d’ancrage un petit coin du territoire de Morlaix.. .

