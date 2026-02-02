Exposition L’envol de Valentine Prax, l’intimité d’une vie de peintre Musée Zadkine Les Arques

Exposition L’envol de Valentine Prax, l’intimité d’une vie de peintre

Le Département du Lot présente une exposition dédiée à Valentine Prax (1897–1981), artiste peintre et épouse d’Ossip Zadkine, au musée Zadkine en 2026-2027.

Cette rétrospective met en lumière la richesse de son œuvre à travers une trentaine d’œuvres variées huiles, gouaches, dessins, aquarelles, estampes, croquis, provenant du musée Zadkine de Paris et de collections privées.

L’exposition explore aussi la dimension intime de Valentine Prax, en intégrant objets personnels, archives et photographies. Son univers pictural, poétique et coloré, évoque des figures mythologiques, des scènes rurales, des nus, des artistes de cirque, et des paysages marins. L’accent est mis sur la sensibilité de l’artiste, sa vision du monde, et son style mêlant équilibre et légèreté.

Malgré sa renommée à l’étranger, Valentine Prax reste moins connue qu’Ossip Zadkine en France.

Deux œuvres contemporaines complèteront l’exposition une aquarelle de Giulia Andreani et une acrylique du collectif hobbypopMUSEUM, en hommage à l’artiste.

Musée Zadkine Le Bourg Les Arques 46250 Lot Occitanie +33 5 82 11 04 66 museezadkine@lot.fr

English :

The Département du Lot presents an exhibition dedicated to Valentine Prax (1897?1981), painter and wife of Ossip Zadkine, at the Musée Zadkine in 2026-2027

