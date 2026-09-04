Exposition – L’envolée de Noël Église Notre-Dame Bar-le-Duc

Informations pratiques

Bar-le-Duc

Exposition – L’envolée de Noël

Église Notre-Dame Rue Jeanne d’Arc Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-12-06 10:00:00

fin : 2027-01-03 17:00:00

Date(s) :

2026-12-06

Cette nouvelle édition de l’exposition propose aux visiteurs de lever les yeux pour découvrir une envolée de colombes au-dessus de leurs têtes. Une installation poétique animée avec des concerts proposés par des ensembles vocaux et des musiciens de notre territoire.

Église non chauffée.

L’exposition s’accompagne d’animations les samedis et dimanches dès 15 h.

Gratuit.Tout public

0 .

Église Notre-Dame Rue Jeanne d’Arc Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 76 20 43 paroisse.stmaxe@catholique55.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This new edition of the exhibition invites visitors to look up and discover a flock of doves taking flight above their heads. A poetic, interactive installation featuring concerts by vocal ensembles and musicians from our region.

The church is not heated.

The exhibition features activities on Saturdays and Sundays starting at 3 p.m.

Free admission.

L’événement Exposition – L’envolée de Noël Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-09-04 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE