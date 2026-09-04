Exposition – L’envolée de Noël Église Notre-Dame Bar-le-Duc
dimanche 6 décembre 2026 · Église Notre-Dame · Bar-le-Duc
Informations pratiques
Bar-le-Duc
Exposition – L’envolée de Noël
Église Notre-Dame Rue Jeanne d’Arc Bar-le-Duc Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-12-06 10:00:00
fin : 2027-01-03 17:00:00
Date(s) :
2026-12-06
Cette nouvelle édition de l’exposition propose aux visiteurs de lever les yeux pour découvrir une envolée de colombes au-dessus de leurs têtes. Une installation poétique animée avec des concerts proposés par des ensembles vocaux et des musiciens de notre territoire.
Église non chauffée.
L’exposition s’accompagne d’animations les samedis et dimanches dès 15 h.
Gratuit.Tout public
0 .
Église Notre-Dame Rue Jeanne d’Arc Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 76 20 43 paroisse.stmaxe@catholique55.fr
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English :
This new edition of the exhibition invites visitors to look up and discover a flock of doves taking flight above their heads. A poetic, interactive installation featuring concerts by vocal ensembles and musicians from our region.
The church is not heated.
The exhibition features activities on Saturdays and Sundays starting at 3 p.m.
Free admission.
L’événement Exposition – L’envolée de Noël Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-09-04 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE
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