Exposition Léon-Mathieu Cochereau (1793-1817) Chartres

Exposition Léon-Mathieu Cochereau (1793-1817)

29 Cloître Notre-Dame Chartres Eure-et-Loir

Début : Samedi 2025-09-20

fin : 2026-02-01

Du 20 septembre 2025 au 1er février 2026, le musée des Beaux-Arts de Chartres consacre une exposition au peintre Léon-Mathieu Cochereau (1793-1817).

L’exposition brosse un panorama complet de la carrière artistique de Cochereau. Bien qu’elle ait été assez courte, il meurt à 24 ans, le peintre a laissé de nombreux tableaux couvrant des sujets variés.

Né à Montigny-le-Gannelon (Eure-et-Loir), Cochereau se forme auprès de grands maîtres comme Jacques-Louis David ou Pierre Prévost. Le jeune artiste a rejoint Paris pour son apprentissage artistique. Il s’intéresse beaucoup aux salles du musée des Monuments français ou aux cours de l’abbé Sicard dans ce qui s’appelait l’Institution des Sourds-muets (actuel INJS). Il a également réalisé plusieurs autoportraits de lui même, dans son atelier de peinture. L’exposition bénéficie du prêt d’œuvres venant de plusieurs institutions et de prêteurs privés. .

From September 20, 2025 to February 1, 2026, the Musée des Beaux-Arts in Chartres is devoting an exhibition to the painter Léon-Mathieu Cochereau (1793-1817).

Vom 20. September 2025 bis zum 1. Februar 2026 widmet das Musée des Beaux-Arts in Chartres dem Maler Léon-Mathieu Cochereau (1793-1817) eine Ausstellung.

Dal 20 settembre 2025 al 1° febbraio 2026, il Musée des Beaux-Arts di Chartres dedica una mostra al pittore Léon-Mathieu Cochereau (1793-1817).

Del 20 de septiembre de 2025 al 1 de febrero de 2026, el Museo de Bellas Artes de Chartres dedica una exposición al pintor Léon-Mathieu Cochereau (1793-1817).

