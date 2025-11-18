Exposition Léonard de Vinci, l’ingénieur, le peintre, l’architecte à Selommes Selommes
Exposition Léonard de Vinci, l’ingénieur, le peintre, l’architecte à Selommes
17 bis rue Bout de Haies Selommes Loir-et-Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Vendredi 2025-11-18
fin : 2026-01-07
Nouvelle exposition à découvrir dans votre médiathèque.
Exposition Léonard de Vinci, l’ingénieur, le peintre, l’architecte à Selommes. Venez découvrir ou redécouvrir le génie de Léonard de Vinci, de son apprentissage à Florence à sa mort à Amboise. .
+33 2 54 23 83 36 mediatheque.selommes@catv41.fr
English :
New exhibition to discover in your media library.
German :
Neue Ausstellung in Ihrer Mediathek zu entdecken.
Italiano :
Una nuova mostra da scoprire nella vostra mediateca.
Espanol :
Nueva exposición para descubrir en su mediateca.
