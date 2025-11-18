Exposition Léonard de Vinci, l’ingénieur, le peintre, l’architecte à Selommes Selommes

Exposition Léonard de Vinci, l’ingénieur, le peintre, l’architecte à Selommes

Nouvelle exposition à découvrir dans votre médiathèque.

Exposition Léonard de Vinci, l’ingénieur, le peintre, l’architecte à Selommes. Venez découvrir ou redécouvrir le génie de Léonard de Vinci, de son apprentissage à Florence à sa mort à Amboise. .

17 bis rue Bout de Haies Selommes 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 23 83 34 mediatheque.selommes@catv41.fr

