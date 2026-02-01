Exposition Leonor Fini Regarde, on dirait des humains Issoudun

Exposition Leonor Fini Regarde, on dirait des humains

Rue de l'hospice Saint-Roch Issoudun Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-02-14 10:00:00

fin : 2026-04-30 12:00:00

Date(s) :

2026-02-14 2026-05-01 2026-09-01 2026-10-01

À l’occasion des 30 ans de la disparition de Leonor Fini (1907-1996), le Musée met en lumière l’univers fascinant de l’artiste libre et indépendante, proche de ses amis surréalistes.

Dessins, peintures et gravures révèlent ses talents à illustrer les œuvres de la littérature, à créer décors et costumes pour les ballets ou le théâtre, à travers ses thèmes de prédilection tels que le portrait, les visages énigmatiques, les fêtes galantes, les félins, les créatures hybrides et fantastiques.

L’exposition accueille également la projection de la vidéo Le Salon de Flora Citroën, réalisée dans le cadre de la résidence d’artiste à Issoudun, avec le soutien de la DRAC et du Conseil Régional du Centre-Val de Loire, ainsi que de l’AFPA d’Issoudun. .

Rue de l'hospice Saint-Roch Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire

