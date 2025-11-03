Exposition L’épopée clunisienne en Bourgogne du Sud La Fabrique du Nouveau Monde Iguerande

Exposition L’épopée clunisienne en Bourgogne du Sud

La Fabrique du Nouveau Monde 45 Grande Rue Iguerande Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-11-03

fin : 2025-11-29

2025-11-03

L’exposition aborde tour à tour la genèse de la candidature, l’historique de l’abbaye de Cluny, mais aussi les caractéristiques et l’intérêt de chacun des sites. Prêtée par le C.E.P. de Saint Christophe en Brionnais dans le cadre de la candidature des sites clunisiens au projet UNESCO. Aux horaires d’ouverture de la médiathèque. .

La Fabrique du Nouveau Monde 45 Grande Rue Iguerande 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 67 44 35 42 fabriqueiguerande@orange.fr

