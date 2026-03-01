Exposition L’épopée des Templiers

Médiathèque Salle multi-activités Bréviandes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-09 16:00:00

fin : 2026-03-20 18:00:00

Date(s) :

2026-03-09

Ordre religieux et militaire fondé au XIIᵉ siècle, les Templiers protégeaient les pèlerins en Terre Sainte avant de devenir une puissance influente en Europe médiévale. Grâce aux prêts de roll-up par les Archives départementales de l’Aube, découvrez leur histoire, leur organisation et les raisons de leur disparition au début du XIVᵉ siècle.

Une plongée passionnante entre histoire et légende ! .

Médiathèque Salle multi-activités Bréviandes 10450 Aube Grand Est +33 3 25 49 29 78 contact@mediatheque-breviandes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition L’épopée des Templiers Bréviandes a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de Tourisme Troyes la Champagne