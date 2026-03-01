Exposition L’épopée des Templiers Bréviandes
Médiathèque Salle multi-activités Bréviandes Aube
Ordre religieux et militaire fondé au XIIᵉ siècle, les Templiers protégeaient les pèlerins en Terre Sainte avant de devenir une puissance influente en Europe médiévale. Grâce aux prêts de roll-up par les Archives départementales de l’Aube, découvrez leur histoire, leur organisation et les raisons de leur disparition au début du XIVᵉ siècle.
Une plongée passionnante entre histoire et légende ! .
Médiathèque Salle multi-activités Bréviandes 10450 Aube Grand Est +33 3 25 49 29 78 contact@mediatheque-breviandes.fr
