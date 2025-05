Exposition « L’épopée pyrénéiste à travers le fonds Patrimoine Ecrit » – LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur, 2 juin 2025 07:00, Luz-Saint-Sauveur.

Hautes-Pyrénées

Exposition « L’épopée pyrénéiste à travers le fonds Patrimoine Ecrit » LUZ-SAINT-SAUVEUR 24 Place Saint-Clément Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Cette exposition s’inscrit dans le cadre du programme de sensibilisation du Parc national des Pyrénées, à l’occasion de l’Année internationale de la préservation des glaciers.

De l’Atlantique à la Méditerranée, la chaîne des Pyrénées — véritable muraille naturelle frontalière, berceau de légendes, de rêves, de découvertes et d’exploits — impressionne par son caractère sauvage et mystérieux.

Lieu de passage et d’échanges, fréquentée pour les bienfaits de ses eaux depuis l’Antiquité, elle fascine et inspire de nombreux voyageurs, explorateurs, scientifiques, sportifs, artistes… qui, à travers leurs productions littéraires, iconographiques ou artistiques, nous font partager leurs observations, leurs émotions, leurs visions et leurs expériences de la montagne.

– Visite libre du lundi au samedi de 14h à 19h, le dimanche de 17h à 19h.

Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 38 38 maisonvallee@luz.org

English :

The exhibition is part of the Pyrenees National Park?s awareness-raising program for the International Year of Glacier Preservation.

From the Atlantic to the Mediterranean, the Pyrenees a natural border wall, cradle of legends, dreams, discoveries and exploits impresses with its wild and mysterious character.

A place of passage and exchange, frequented for the beneficial effects of its waters since Antiquity, it has fascinated and inspired numerous travellers, explorers, scientists, sportsmen and women, artists? who, through their literary, iconographic or artistic productions, share with us their observations, emotions, visions and experiences of the mountains.

– Open Monday to Saturday 2pm to 7pm, Sunday 5pm to 7pm.

German :

Diese Ausstellung ist Teil des Sensibilisierungsprogramms des Nationalparks der Pyrenäen anlässlich des Internationalen Jahres zur Erhaltung der Gletscher.

Die Pyrenäen, die vom Atlantik bis zum Mittelmeer reichen, sind eine natürliche Grenzmauer, eine Wiege der Legenden, Träume, Entdeckungen und Heldentaten und beeindrucken durch ihren wilden und geheimnisvollen Charakter.

Sie ist ein Ort des Durchgangs und des Austauschs und wird seit der Antike wegen der wohltuenden Wirkung ihres Wassers besucht. Sie fasziniert und inspiriert zahlreiche Reisende, Entdecker, Wissenschaftler, Sportler und Künstler, die uns durch ihre literarischen, ikonografischen und künstlerischen Werke an ihren Beobachtungen, Emotionen, Visionen und Erfahrungen in den Bergen teilhaben lassen.

– Freie Besichtigung montags bis samstags von 14 bis 19 Uhr, sonntags von 17 bis 19 Uhr.

Italiano :

Questa mostra fa parte del programma di sensibilizzazione del Parco Nazionale dei Pirenei in occasione dell’Anno internazionale della conservazione dei ghiacciai.

Dall’Atlantico al Mediterraneo, i Pirenei, muro di confine naturale, culla di leggende, sogni, scoperte e imprese, colpiscono per il loro carattere selvaggio e misterioso.

Luogo di passaggio e di scambio, frequentato per i benefici delle sue acque fin dall’antichità, ha affascinato e ispirato molti viaggiatori, esploratori, scienziati, sportivi, artisti che, attraverso le loro produzioni letterarie, iconografiche o artistiche, condividono con noi le loro osservazioni, le loro emozioni, le loro visioni e le loro esperienze di montagna.

– Ingresso libero dal lunedì al sabato dalle 14.00 alle 19.00, domenica dalle 17.00 alle 19.00.

Espanol :

Esta exposición forma parte del programa de sensibilización del Parque Nacional de los Pirineos con motivo del Año Internacional de la Preservación de los Glaciares.

Desde el Atlántico hasta el Mediterráneo, los Pirineos -muro fronterizo natural, cuna de leyendas, sueños, descubrimientos y hazañas- impresionan por su carácter salvaje y misterioso.

Lugar de paso y de intercambio, frecuentado por los beneficios de sus aguas desde la Antigüedad, ha fascinado e inspirado a numerosos viajeros, exploradores, científicos, deportistas, artistas… que, a través de sus producciones literarias, iconográficas o artísticas, comparten con nosotros sus observaciones, sus emociones, sus visiones y sus experiencias de la montaña.

– Entrada gratuita de lunes a sábado de 14:00 a 19:00, domingo de 17:00 a 19:00.

