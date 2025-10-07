Exposition Les 100 ans du tramway Médiathèque Ciboure
Exposition Les 100 ans du tramway
Médiathèque 23 Avenue François Mitterrand Ciboure Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-10-07
fin : 2025-10-25
2025-10-07
En partenariat avec l’association Jakintza
Remontons le temps et découvrons en images l’histoire du tramway qui sillonnait les rues de la côte basque.
Tout public. .
Médiathèque 23 Avenue François Mitterrand Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 47 12 93 mediatheque@mairiedeciboure.com
