Exposition Les 100 ans du tramway Médiathèque Ciboure

Exposition Les 100 ans du tramway

Médiathèque 23 Avenue François Mitterrand Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-10-07

fin : 2025-10-25

2025-10-07

En partenariat avec l’association Jakintza

Remontons le temps et découvrons en images l’histoire du tramway qui sillonnait les rues de la côte basque.

Tout public. .

Médiathèque 23 Avenue François Mitterrand Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 47 12 93 mediatheque@mairiedeciboure.com

