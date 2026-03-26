Exposition Les 100 jours Ludo bibliothèque Ondres Ondres
Exposition Les 100 jours Ludo bibliothèque Ondres Ondres jeudi 2 avril 2026.
Exposition Les 100 jours
Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02
fin : 2026-05-13
Date(s) :
2026-04-02
À l’occasion des 100 premiers jours d’école, les élèves de CP de l’école élémentaires André Barromes ont imaginé et réalisé des créations autour du chiffre 100. À travers leurs œuvres colorées et inventives, ils mettent à l’honneur ce nombre symbolique et la richesse de leur imagination.
Tout public en accès libre aux horaires d’ouverture de la Ludo Bibliothèque. .
Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 23 59
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English : Exposition Les 100 jours
L’événement Exposition Les 100 jours Ondres a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Seignanx
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