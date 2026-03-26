Exposition Les 100 jours Ludo bibliothèque Ondres Ondres

Exposition Les 100 jours

Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-04-02

À l’occasion des 100 premiers jours d’école, les élèves de CP de l’école élémentaires André Barromes ont imaginé et réalisé des créations autour du chiffre 100. À travers leurs œuvres colorées et inventives, ils mettent à l’honneur ce nombre symbolique et la richesse de leur imagination.

Tout public en accès libre aux horaires d’ouverture de la Ludo Bibliothèque. .

Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 23 59

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English : Exposition Les 100 jours

L’événement Exposition Les 100 jours Ondres a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Seignanx