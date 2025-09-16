Exposition « Les 20 ans du p’tit Hugo l’aventure racontée par ses créateurs » La Châtre

Exposition « Les 20 ans du p’tit Hugo l’aventure racontée par ses créateurs » La Châtre mardi 16 septembre 2025.

Exposition « Les 20 ans du p’tit Hugo l’aventure racontée par ses créateurs »

136 Rue Nationale La Châtre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-09-16 09:00:00

fin : 2025-10-11 12:00:00

Date(s) :

2025-09-16

Exposition des planches originales du P’tit Hugo à la bibliothèque de la Châtre du 16 septembre au 11 octobre 2025

Exposition des planches originales du P’tit Hugo à la bibliothèque de la Châtre du 16 septembre au 11 octobre 2025 .

136 Rue Nationale La Châtre 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 48 41 33

English :

Exhibition of original plates from P’tit Hugo at the La Châtre library from September 16 to October 11, 2025

German :

Ausstellung der Originaltafeln von P’tit Hugo in der Bibliothek von La Châtre vom 16. September bis 11. Oktober 2025

Italiano :

Mostra di tavole originali di P’tit Hugo alla biblioteca La Châtre dal 16 settembre all’11 ottobre 2025

Espanol :

Exposición de láminas originales de P’tit Hugo en la biblioteca La Châtre del 16 de septiembre al 11 de octubre de 2025

L’événement Exposition « Les 20 ans du p’tit Hugo l’aventure racontée par ses créateurs » La Châtre a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Pays de George Sand