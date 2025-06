Exposition « les 24h du Mans et sports automobile » Châtillon-Coligny 5 juillet 2025 10:00

Loiret

Exposition « les 24h du Mans et sports automobile » 8 rue Colette Châtillon-Coligny Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-07-05 10:00:00

fin : 2025-11-01 13:00:00

Date(s) :

2025-07-05

Exposition « les 24h du Mans et les sports automobiles »

« Exposition « » les 24H du Mans et le Sport Automobile » ». Les visiteurs pourront découvrir une collection de plus de 200 miniatures de voitures des 24H du Mans, des années 1950 aux années 2020, des films illustrant l’histoire de l’automobile et le début des courses automobiles, des quiz pour tester sa culture Sport Automobile, des œuvres d’art de Sylvain Binet, artiste officiel pour la marque Porsche aux 24H du Mans.

Le musée sera ouvert de 10h à 13h et de 14h à 18h du mardi au dimanche à partir du mardi 08 Juillet, et cela pendant toutes les vacances scolaires.

Le prix de l’entrée est de 6 € par personne à partir de 10 ans. .

8 rue Colette

Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 95 58 44 35

English :

24h of Le Mans and motor sports » exhibition

German :

Ausstellung « Die 24 Stunden von Le Mans und der Automobilsport »

Italiano :

Mostra « 24 ore di Le Mans e sport automobilistici

Espanol :

Exposición « Las 24 horas de Le Mans y los deportes de motor

L’événement Exposition « les 24h du Mans et sports automobile » Châtillon-Coligny a été mis à jour le 2025-06-17 par OT GATINAIS SUD