EXPOSITION LES 30 ANS DE GRAINES D’AUTOMNE Médiathèque Nozay

L’Objectif Durable et les Semeurs de poésie se sont associés pour vous présenter une exposition de photos et de textes dédiée aux 30 ans du festival Graines d’Automne

Les 30 ans du Festival Graines d’Automne 2026, avec pour fil rouge Vivant-e, Résistant-e , ont été le point de départ des photos réalisées par l’équipe de L’Objectif Durable. Puis, l’association des images avec les textes des Semeurs de poésie, et inversement, a enrichi la réflexion et les propositions des photographes comme des poètes.

Nous vous proposons cette exposition de photos et de textes à la Bibliothèque de Saffré puis à la Bibliothèque de Nozay tout au long du premier trimestre 2026.

Objectif Durable and Semeurs de poésie have joined forces to present an exhibition of photos and texts dedicated to the 30th anniversary of the Graines d’Automne festival

