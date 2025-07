Exposition « Les 4 saisons » Daubeuf-Serville

Exposition « Les 4 saisons » Daubeuf-Serville jeudi 17 juillet 2025.

Exposition « Les 4 saisons »

Le Château Daubeuf-Serville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-17 13:30:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

Date(s) :

2025-07-17

Une immersion artistique au Domaine du Grand Daubeuf !

Après plusieurs mois de participation enthousiaste et de magnifiques clichés reçus, le concours photo Les 4 Saisons touche à son apogée… avec une exposition haute en couleurs, à découvrir tout l’été dans un cadre d’exception.

Du 17 juillet au 21 septembre

Jardins du Domaine du Grand Daubeuf

Inauguration le 17 juillet à 18h30

Une exposition 100 % nature et territoire

Organisé par la Communauté de communes Campagne de Caux, en partenariat avec Annie Gazé & le Domaine du Grand-Daubeuf, le concours photo Les 4 Saisons a invité amateurs et passionnés à capturer la beauté du domaine à travers les cycles de la nature. Printemps fleuris, été lumineux, automne flamboyant ou hiver givré… chaque cliché raconte une histoire, un instant suspendu au Grand-Daubeuf.

Les lauréats du concours verront leurs œuvres exposées dans les superbes jardins du Domaine du Grand Daubeuf, un lieu d’exception entre patrimoine, nature et culture.

Un été à vivre en image

L’exposition en plein air sera librement accessible pendant toute la saison estivale, jusqu’au 21 septembre. Une belle occasion de flâner dans les allées du domaine, et de le découvrir ou redécouvrir en toute saison à travers l’œil des photographes !

Le Château Daubeuf-Serville 76110 Seine-Maritime Normandie

English : Exposition « Les 4 saisons »

Artistic immersion at the Domaine du Grand Daubeuf!

After several months of enthusiastic participation and magnificent entries, the « 4 Seasons » photo competition has reached its climax? with a colorful exhibition to be enjoyed all summer long in an exceptional setting.

? From July 17 to September 21

Gardens of the Domaine du Grand Daubeuf

Opening on July 17 at 6:30pm

An exhibition 100% nature and territory

Organized by the Communauté de communes Campagne de Caux, in partnership with Annie Gazé & the Domaine du Grand-Daubeuf, the « 4 Seasons » photo competition invited amateurs and enthusiasts to capture the beauty of the estate through the cycles of nature. Flowering spring, luminous summer, blazing autumn or frosty winter? each shot tells a story, a moment suspended at the Grand-Daubeuf.

The winners of the competition will have their work exhibited in the superb gardens of the Domaine du Grand Daubeuf, an exceptional place combining heritage, nature and culture.

A summer of images

The open-air exhibition will be freely accessible throughout the summer season, until September 21. It’s a great opportunity to stroll through the alleys of the estate, and discover or rediscover it in every season through the eyes of the photographers!

German :

Ein künstlerisches Eintauchen in die Domaine du Grand Daubeuf!

Nach mehreren Monaten begeisterter Teilnahme und wunderschönen Bildern erreicht der Fotowettbewerb « Les 4 Saisons » seinen Höhepunkt… mit einer farbenfrohen Ausstellung, die den ganzen Sommer über in einer außergewöhnlichen Umgebung zu sehen ist.

? Vom 17. Juli bis zum 21. September

Gärten der Domaine du Grand Daubeuf

Eröffnung am 17. Juli um 18.30 Uhr

Eine Ausstellung zu 100 % Natur und Territorium

Der von der Communauté de communes Campagne de Caux in Partnerschaft mit Annie Gazé & der Domaine du Grand-Daubeuf organisierte Fotowettbewerb « Les 4 Saisons » lud Amateure und Liebhaber dazu ein, die Schönheit der Domaine durch die Zyklen der Natur festzuhalten. Blühender Frühling, leuchtender Sommer, flammender Herbst oder frostiger Winter… Jedes Bild erzählt eine Geschichte, einen Moment, der in Grand-Daubeuf innehält.

Die Gewinner des Wettbewerbs werden ihre Werke in den wunderschönen Gärten der Domaine du Grand Daubeuf ausstellen, einem außergewöhnlichen Ort zwischen Kulturerbe, Natur und Kultur.

Ein Sommer, den man in Bildern erleben kann

Die Freiluftausstellung wird während der gesamten Sommersaison bis zum 21. September frei zugänglich sein. Eine gute Gelegenheit, durch die Alleen der Domäne zu schlendern und sie zu jeder Jahreszeit durch die Augen der Fotografen zu entdecken oder wiederzuentdecken!

Italiano :

Un’immersione artistica al Domaine du Grand Daubeuf!

Dopo diversi mesi di entusiastica partecipazione e di magnifiche opere, il concorso fotografico « 4 Stagioni » giunge al suo culmine con una mostra colorata da godere per tutta l’estate in una cornice eccezionale.

? Dal 17 luglio al 21 settembre

Giardini del Domaine du Grand Daubeuf

Inaugurazione il 17 luglio alle 18.30

Una mostra 100% natura e territorio

Organizzato dalla Communauté de communes Campagne de Caux, in collaborazione con Annie Gazé e il Domaine du Grand-Daubeuf, il concorso fotografico « 4 stagioni » ha invitato amatori e appassionati a catturare la bellezza della tenuta attraverso i cicli della natura. Primavera in fiore, estate luminosa, autunno sgargiante o inverno gelido: ogni scatto racconta una storia, un momento sospeso al Grand-Daubeuf.

I vincitori del concorso esporranno le loro opere negli splendidi giardini del Domaine du Grand Daubeuf, un eccezionale connubio tra patrimonio, natura e cultura.

Un’estate di immagini

La mostra all’aperto sarà liberamente accessibile per tutta la stagione estiva, fino al 21 settembre. È un’ottima occasione per passeggiare tra i vicoli della tenuta e scoprirla o riscoprirla in qualsiasi momento dell’anno attraverso gli occhi dei fotografi!

Espanol :

¡Una inmersión artística en el Domaine du Grand Daubeuf!

Tras varios meses de entusiasta participación y magníficas obras, el concurso fotográfico « 4 estaciones » llega a su punto culminante… con una colorida exposición que podrá disfrutar durante todo el verano en un marco excepcional.

? Del 17 de julio al 21 de septiembre

Jardines del Domaine du Grand Daubeuf

Inauguración el 17 de julio a las 18.30 h

Una exposición 100% naturaleza y territorio

Organizado por la Communauté de communes Campagne de Caux, en colaboración con Annie Gazé y el Domaine du Grand-Daubeuf, el concurso fotográfico « 4 estaciones » invitaba a aficionados y entusiastas a captar la belleza del dominio a través de los ciclos de la naturaleza. Primavera en flor, verano luminoso, otoño flamígero o invierno helado… cada instantánea cuenta una historia, un momento suspendido en Grand-Daubeuf.

Los ganadores del concurso expondrán sus obras en los magníficos jardines del Domaine du Grand Daubeuf, una mezcla excepcional de patrimonio, naturaleza y cultura.

Un verano de imágenes

La exposición al aire libre será de libre acceso durante toda la temporada estival, hasta el 21 de septiembre. Es una gran oportunidad para pasear por los callejones de la finca y descubrirla o redescubrirla en cualquier época del año a través de los ojos de los fotógrafos

