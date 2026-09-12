Exposition Les 4 saisons de l’astronomie Médiathèque Au fil des Mots Saint-Just-Malmont
lundi 19 octobre 2026 · Médiathèque Au fil des Mots · Saint-Just-Malmont
Informations pratiques
Saint-Just-Malmont
Exposition Les 4 saisons de l’astronomie
Médiathèque Au fil des Mots 25 Rue du Centre Saint-Just-Malmont Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-19
fin : 2026-11-28
Date(s) :
2026-10-19
Au premier top, il sera, avec le temps va tout s’en va, courir après le temps, le temps ne fait rien à l’affaire, le temps m’est compté… il existe beaucoup d’autres expressions qui évoquent le temps.
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Médiathèque Au fil des Mots 25 Rue du Centre Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 61 11 mediathequestjust@loire-semene.fr
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English :
At the first count, there will be: “Time flies,” “Chasing after time,” “Time is of the essence,” “Time is running out for me”… There are many other expressions that refer to time.
L’événement Exposition Les 4 saisons de l’astronomie Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Loire Semène
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