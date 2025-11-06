EXPOSITION LES 70 ANS DE CLERMONT SPORTS HALTÉROPHILIE Montpellier

EXPOSITION LES 70 ANS DE CLERMONT SPORTS HALTÉROPHILIE

Maison Départementale des Sports Montpellier Hérault

Du jeudi 6 novembre au samedi 20 décembre, le club d’Haltérophilie de Clermont l’Hérault sera à l’honneur en proposant dans l’atrium de la Maison Départementale des Sports Nelson Mandela, avec le concours du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, une exposition retraçant 70 années d’histoire.

33 panneaux reviennent sur les temps forts de ce club qui a glané 181 titres individuels, 15 titres de Champion de France par équipes et 29 victoires en Coupe de France.

Des sélections aux Jeux Olympiques de David Balp, Jean Baptiste Bardis et Gaëlle Nayo Ketchanke, les différentes organisations que le club a réalisé avec succès comme des Finales nationales et surtout le Tournoi International Bernard-Garcia sont évoqués.

Place forte de l’Haltérophilie française, ce club, formateur, est de retour cette année dans le Top neuf des meilleures équipes nationales.

Il organise d’ici la fin de l’année deux journées de Top 9 en recevant Dijon et Istres, le 18 octobre puis Rosendael et Strasbourg, le 15 novembre.

Dominique Mas, sociétaire, Philippe Aubouy, secrétaire général et Bernard Soto, Président, ont concocté là, non sans émotion, une superbe exposition de leur famille de cœur.

Le vernissage est prévu en leur présence le

Jeudi 6 novembre à 19h dans le l’Atrium de la

Maison Départementale des Sports Nelson Mandela .

English :

From Thursday November 6 to Saturday December 20, the Clermont l?Hérault Weightlifting Club will be in the spotlight with an exhibition in the atrium of the Maison Départementale des Sports Nelson Mandela, with the support of the Département de l?Hérault and the logistical backing of Hérault Sport, retracing 70 years of history.

German :

Von Donnerstag, dem 6. November, bis Samstag, dem 20. Dezember, wird der Gewichtheberverein von Clermont l’Hérault geehrt, indem er im Atrium des Maison Départementale des Sports Nelson Mandela mit Hilfe des Département de l’Hérault und der logistischen Unterstützung von Hérault Sport eine Ausstellung über seine 70-jährige Geschichte veranstaltet.

Italiano :

Da giovedì 6 novembre a sabato 20 dicembre, la società di sollevamento pesi di Clermont l’Hérault sarà protagonista di una mostra nell’atrio della Maison Départementale des Sports Nelson Mandela, con il sostegno del dipartimento dell’Hérault e il supporto logistico di Hérault Sport, che ripercorrerà 70 anni di storia.

Espanol :

Del jueves 6 de noviembre al sábado 20 de diciembre, el club de halterofilia de Clermont l’Hérault ocupa un lugar de honor con una exposición en el atrio de la Maison Départementale des Sports Nelson Mandela, con el apoyo del departamento del Hérault y el respaldo logístico de Hérault Sport, que recorre 70 años de historia.

