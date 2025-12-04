EXPOSITION LES ADOS OSENT ET EXPOSENT MÉDIATHÉQUE Eaunes

EXPOSITION LES ADOS OSENT ET EXPOSENT

MÉDIATHÉQUE 785 Avenue de la Mairie Eaunes Haute-Garonne

La médiathèque invite les jeunes de 10 à 16 ans à présenter leurs créations artistiques dessins, peintures, sculptures, Lego, Playmobil, et bien plus encore !

Tu as envie de montrer ton talent ?

Participe à cette exposition ouverte à tous les jeunes.

Comment faire ?

Avant de déposer ton œuvre, contacte la médiathèque pour indiquer le type de création que tu souhaites exposer.

Exposition du 14 janvier au 21 février

Date limite de dépôt des œuvres samedi 10 janvier à 12h00

Infos et contacts Médiathèque d’Eaunes media.eaunes@mediaeaunes.fr 05 62 23 23 22 .

English :

The media library invites young people aged 10 to 16 to present their artistic creations.

