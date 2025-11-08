Exposition Les Agités de la Mode pourraient bien vous étonner La Rochelle

Exposition Les Agités de la Mode pourraient bien vous étonner La Rochelle samedi 8 novembre 2025.

Exposition Les Agités de la Mode pourraient bien vous étonner

Salle de l’Oratoire 6 bis rue Albert 1er La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 10:00:00

fin : 2025-11-09 18:00:00

Date(s) :

2025-11-08

L’Unacac 17 (Union Nationale Artisanal de la Couture et des Activités Connexes) organise un évènement Les Agités de la Mode, pourraient bien vous étonner qui mettra en lumière les artisan/artisanes professionnels des métiers de la mode et du textile.

.

Salle de l’Oratoire 6 bis rue Albert 1er La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine unacac17@gmail.com

English : Exhibition Les Agités de la Mode pourraient bien vous étonner

Unacac 17 (Union Nationale Artisanal de la Couture et des Activités Connexes) is organizing an event entitled « Les Agités de la Mode, pourraient bien vous étonner », which will spotlight professional craftsmen and women in the fashion and textile trades.

German : Ausstellung Les Agités de la Mode pourraient bien vous étonner

Die Unacac 17 (Union Nationale Artisanal de la Couture et des Activités Connexes) organisiert eine Veranstaltung mit dem Titel « Les Agités de la Mode, pourraient bien vous étonneronner », bei der professionelle Handwerker/innen aus dem Mode- und Textilbereich im Mittelpunkt stehen.

Italiano :

L’Unacac 17 (Union Nationale Artisanal de la Couture et des Activités Connexes) organizza un evento intitolato « Les Agités de la Mode, pourraient bien vous étonner », che metterà in luce gli artigiani e le donne professionisti della moda e del tessile.

Espanol : Exposicion Les Agités de la Mode pourraient bien vous étonner

Unacac 17 (Union Nationale Artisanal de la Couture et des Activités Connexes) organiza un acto titulado « Les Agités de la Mode, pourraient bien vous étonner », que pondrá de relieve a los artesanos profesionales de la moda y el textil.

L’événement Exposition Les Agités de la Mode pourraient bien vous étonner La Rochelle a été mis à jour le 2025-08-30 par La Rochelle Tourisme