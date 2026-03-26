Exposition les alentours à la Galerie Méandres à Huelgoat.

Huelgoat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-04-04

Dana Cojbuc & Coline Jourdan

photographie, dessin

Coline Jourdan, De l’or dans nos jardins, 2026 Dana Cojbuc, En Levko, 2025

Chaque année, méandres propose une exposition de printemps présentant le travail de deux artistes l’un ayant terminé sa résidence dans les monts d’Arrée, l’autre la commençant. Il s’agit de montrer aux visiteurs à la fois un travail abouti, issu d’un séjour dans ce territoire, et un travail en cours de construction — les dimensions d’expérimentations, le processus de recherche.

Une résidence d’artiste permet de proposer du temps et un lieu propice à la recherche et la création, influencées, teintées par le territoire — les personnes, l’espace, les lumières, le présent, l’Histoire, les histoires, le potentiel symbolique, les imaginaires et ce qui vient rencontrer d’autres espaces, d’autres territoires. Les monts d’Arrée sont un monde à interroger et à poétiser, propice aux représentations et récits.

Nous accompagnons l’artiste dans des temps d’échanges et de conversations. Ainsi, nous espérons partager avec les habitants un regard sensible sur leur territoire, mais aussi le travail d’approche , la manière dont l’artiste porte son regard et la manière dont le territoire vient influer son projet.

Les deux artistes invitées en 2026, Dana Cojbuc et Coline Jourdan, font récits de paysages, chacune à leur manière.

La notion de paysage porte en elle des interactions entre des enjeux esthétiques, écologiques et sociaux. La sensibilité et la présence des artistes dans un territoire peuvent inspirer des manières d’être au monde invitations à entrer en relation avec le vivant, à appréhender l’environnement dans toutes ses strates de perception.

Dana Cojbuc et Coline Jourdan proposent des approches sensibles du paysage, traversé de récits contemporains, de combats pour sa préservation, ou encore inspiré de légendes, de paysages intérieurs, de souvenirs, de rêves…

Leurs regards, propositions et installations donnent des pistes pour penser et ressentir le territoire des monts d’Arrée.

Et d’abord, c’est quoi un paysage ? Sûrement pas une étendue naturelle d’arbres, de ciel et de fleurs. Un paysage est par définition admirable, c’est-à-dire qu’il n’existe que par le regard qu’on porte sur lui. […]

Un paysage c’est donc toujours […] une certaine façon de regarder les oiseaux et les pierres pour les mettre en rapport.

Éric Loret, Paysages à niveaux , Libération, 2012

vendredi 3 avril à 18h30

vernissage gourmand en présence des artistes et, en écho à l’exposition .

Huelgoat 29690 Finistère Bretagne +33 9 84 46 88 89

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English : Exposition les alentours à la Galerie Méandres à Huelgoat.

L’événement Exposition les alentours à la Galerie Méandres à Huelgoat. Huelgoat a été mis à jour le 2026-03-24 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ