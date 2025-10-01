Exposition Les Alpilles par nature Les Baux-de-Provence

Exposition Les Alpilles par nature Les Baux-de-Provence mercredi 1 octobre 2025.

Exposition Les Alpilles par nature

Du 01/10 au 01/04 tous les jours de 9h à 10h.

Exposition en plein air dans les rues du village. dans les rues du village Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01 09:00:00

fin : 2026-04-01 10:00:00

Date(s) :

2025-10-01

Dans l’écrin de la cité médiévale, l’exposition fait dialoguer nature et culture. Elle invite à lever le regard, à s’émerveiller, mais aussi à rester vigilants la beauté des Alpilles est proche, précieuse et fragile. À nous de la protéger.

Aux Baux-de-Provence, l’exposition photo Les Alpilles par nature célèbre la richesse et la fragilité de la biodiversité locale.

Née d’un travail collectif mené dans le cadre des Atlas de la biodiversité, elle dévoile plusieurs années d’inventaires réalisés par naturalistes et passionnés.

Oiseaux, mammifères, reptiles, amphibiens et insectes témoignent de la vitalité exceptionnelle du territoire.

Des photographes de talent ont saisi cette nature insaisissable aigles majestueux, espèces protégées, insectes et oiseaux se révèlent dans toute leur splendeur.

Chaque cliché capture un instant rare, une émotion fugace, la présence silencieuse du vivant.. L’exposition se prolonge à la Maison du Parc à Saint-Rémy-de-Provence et à Aureille. .

dans les rues du village Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com

English :

In the setting of the medieval town, the exhibition brings together nature and culture. It invites us to look up, to marvel, but also to remain vigilant: the beauty of the Alpilles is near, precious and fragile. It’s up to us to protect it.

German :

In der mittelalterlichen Stadt lässt die Ausstellung Natur und Kultur in einen Dialog treten. Sie lädt dazu ein, den Blick zu heben, zu staunen, aber auch wachsam zu bleiben: Die Schönheit der Alpilles ist nah, kostbar und zerbrechlich. Es liegt an uns, sie zu schützen.

Italiano :

Nella cornice della città medievale, la mostra riunisce natura e cultura. Ci invita a guardare in alto e a meravigliarci, ma anche a rimanere vigili: la bellezza delle Alpilles è vicina, preziosa e fragile. Sta a noi proteggerla.

Espanol :

En el marco de la ciudad medieval, la exposición aúna naturaleza y cultura. Nos invita a mirar hacia arriba y maravillarnos, pero también a permanecer vigilantes: la belleza de los Alpilles está cerca, es preciosa y frágil. De nosotros depende protegerla.

L’événement Exposition Les Alpilles par nature Les Baux-de-Provence a été mis à jour le 2025-09-14 par Office de Tourisme des Baux de Provence