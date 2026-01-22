Exposition Les âmes fendues Médiathèque L’Alpha Angoulême
Exposition Les âmes fendues
Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême Charente
Début : Lundi 2026-03-03
fin : 2026-03-28
2026-03-03
Découvrez les planches de la bande dessinée éponyme, de Xavier Bétaucourt et Jean-Luc Loyer, qui se sont immergés dans le quotidien du centre hospitalier Camille Claudel.
English :
Discover the comic strip of the same name, by Xavier Bétaucourt and Jean-Luc Loyer, who immersed themselves in the daily life of the Camille Claudel hospital.
