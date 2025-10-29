Exposition Les amis de Mai Souillac
Exposition Les amis de Mai Souillac vendredi 8 mai 2026.
Exposition Les amis de Mai
Souillac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 10:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Amies et amis au fil des années, se regroupent pour vous faire découvrir leurs œuvres aquarelles, créations, dessins, pastels et peintures
Amies et amis au fil des années, se regroupent pour vous faire découvrir leurs œuvres aquarelles, créations, dessins, pastels et peintures. La Forge au fil du temps qui nous accueille est un clin d'œil à cette
amitié…
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Souillac 46200 Lot Occitanie +33 6 69 47 97 81
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English :
Friends over the years have come together to show you their work: watercolors, creations, drawings, pastels and paintings
L’événement Exposition Les amis de Mai Souillac a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Vallée de la Dordogne