Exposition Les amis de Mai

Souillac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 10:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Amies et amis au fil des années, se regroupent pour vous faire découvrir leurs œuvres aquarelles, créations, dessins, pastels et peintures

Amies et amis au fil des années, se regroupent pour vous faire découvrir leurs œuvres aquarelles, créations, dessins, pastels et peintures. La Forge au fil du temps qui nous accueille est un clin d'œil à cette

amitié…

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Souillac 46200 Lot Occitanie +33 6 69 47 97 81

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English :

Friends over the years have come together to show you their work: watercolors, creations, drawings, pastels and paintings

L’événement Exposition Les amis de Mai Souillac a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Vallée de la Dordogne