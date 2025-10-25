Exposition Les anciens AFN-UNC racontent l’Algérie Bibliothèque Chiché

Bibliothèque 4 Route de Parthenay Chiché Deux-Sèvres

Entre 1954 et 1962, les jeunes appelés de Chiché sont partis faire leur devoir de citoyen en Algérie. À travers des photos

et des témoignages, cette exposition participe à la mémoire de l’Histoire de France.

Aux horaires d’ouverture de la bibliothèque. .

Bibliothèque 4 Route de Parthenay Chiché 79350 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 29 57 bibliotheque.chiche@agglo2b.fr

