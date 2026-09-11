Exposition « Les angelots dans le patrimoine choisyen », Ancienne mairie, parc de la mairie, Choisy-le-Roi
dimanche 20 septembre 2026 · Ancienne mairie, parc de la mairie · Choisy-le-Roi
Informations pratiques
Exposition « Les angelots dans le patrimoine choisyen » Dimanche 20 septembre, 10h00 Ancienne mairie, parc de la mairie Val-de-Marne
Grand escalier à monter. Sans ascenseur.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Cette exposition propose une découverte originale de l’angelot, un motif décoratif présent dans les collections municipales, la faïencerie Boulenger et plusieurs édifices de Choisy-le-Roi. En révélant ce fil conducteur entre les œuvres et le patrimoine de la ville, elle contribue à faire revivre un héritage parfois méconnu et à transmettre la mémoire du patrimoine choisyen.
Ancienne mairie, parc de la mairie Place Gabriel Péri 94600 Choisy-le-Roi Choisy-le-Roi 94600 Centre Sud Val-de-Marne Île-de-France 0148924136 http://choisyleroi.fr
Exposition « Les angelots dans le patrimoine choisyen »
©servicearchivesdocumentationpatrimoine_villedechoisyleroi
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