Exposition Les animaux de la ferme Bibliothèque Anita Conti La Turballe

Bibliothèque Anita Conti 12 place du Marché La Turballe Loire-Atlantique

Une exposition destinée aux plus petits réalisée et illustrée par des tableaux originaux de Valérie Roux, avec des jeux de mots et de l’humour.

Chaque panneau est enrichi d’un extrait de poème, de conte ou de fable.

De magnifiques panneaux pour rêver, jouer, s’amuser autour des expressions, des onomatopées, répondre aux nombreuses devinettes cachées dans les pages à tiroir de cette exposition. .

Bibliothèque Anita Conti 12 place du Marché La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 33 28

