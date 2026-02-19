Exposition Les Animaux Fantastiques Médiathèque La Passerelle Ornans

Exposition Les Animaux Fantastiques

Dans le cadre de la soirée Contes & Histoires prévue le samedi 7 mars prochain, la médiathèque La Passerelle vous propose une exposition d’œuvres sur le thème des animaux fantastiques.

Vous y découvrirez

> Les créations réalisées lors de l’atelier de calligraphie à La Fabrique Collective

> Les aquarelles de l’association Couleurs d’O

> Les réalisations de l’association Les Plantes compagnes

Ainsi que les visuels produits par les petits et grands lors des ateliers tablettes organisés à la médiathèque.

Une exposition en partenariat avec l’atelier de Calligraphie et les associations Couleurs d’O et Les Plantes compagnes.

Du 24 février au 7 mars (aux horaires d’ouverture)

Médiathèque La Passerelle

Entrée libre .

Médiathèque La Passerelle 26 Rue Saint-Laurent Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 40 38 mediatheque@ornans.fr

