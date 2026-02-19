Exposition Les Animaux Fantastiques Médiathèque La Passerelle Ornans
Dans le cadre de la soirée Contes & Histoires prévue le samedi 7 mars prochain, la médiathèque La Passerelle vous propose une exposition d’œuvres sur le thème des animaux fantastiques.
Vous y découvrirez
> Les créations réalisées lors de l’atelier de calligraphie à La Fabrique Collective
> Les aquarelles de l’association Couleurs d’O
> Les réalisations de l’association Les Plantes compagnes
Ainsi que les visuels produits par les petits et grands lors des ateliers tablettes organisés à la médiathèque.
Une exposition en partenariat avec l’atelier de Calligraphie et les associations Couleurs d’O et Les Plantes compagnes.
Du 24 février au 7 mars (aux horaires d’ouverture)
Médiathèque La Passerelle
Entrée libre .
Médiathèque La Passerelle 26 Rue Saint-Laurent Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 40 38 mediatheque@ornans.fr
