Exposition : Les Animaux Savants L’Atelier (à Vertou) Vertou

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-25 10:30 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Oléna est née en Ukraine dans une petite ville industrielle de l’Est. Dans son enfance, elle entre à l’École des Beaux-Arts et fréquente les ateliers de sculptures et peintures. Arrivée en France en 2003, elle poursuit aux Beaux-Arts de Nantes, notamment auprès du professeur Belmoustakov pour la peinture et le graphisme. Une belle rencontre avec Nathalie Gauglin, artiste sculptrice, va lui enseigner ce formidable métier : le travail de la terre.

L’Atelier (à Vertou) Rousselière – Portereau – Chêne – Drouillet Vertou 44120

02 40 34 76 14 https://vertou.fr/se-divertir/arts-plastiques/les-expositions-de-latelier/ culture@mairie-vertou.fr



