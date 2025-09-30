Exposition Les aquarelles de Bernadette Buiret Ault

Exposition Les aquarelles de Bernadette Buiret

17 Avenue du Général Leclerc Ault Somme

Gratuit

Début : 2025-09-30

fin : 2025-10-07

2025-09-30

Une vingtaine d’aquarelles, toutes plus coquettes les unes que les autres, vous attendent à la bibliothèque d’Ault.

Ces aquarelles sont l’œuvre de l’artiste peintre Bernadette Buiret, habitante de Tully. A prédominance maritime, les

œuvres exposées montrent l’attachement de l’artiste aux paysages de notre territoire, source d’inspiration manifestement de prédilection. Vous reconnaîtrez à coup sûr des panoramas qui vous sont profondément familiers,

entre terre, mer et ciel la jetée du Tréport, les falaises d’Ault, le bocage de l’arrière-pays… Tout en finesse, le travail

d’aquarelliste de Bernadette Buiret vous séduira à coup sûr par sa délicate sobriété.

Aux horaires d’ouverture de la bibliothèque.

17 Avenue du Général Leclerc Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 52 21

