Exposition Les arbres du Cachalot Hérisson Social Club Hérisson
Exposition Les arbres du Cachalot Hérisson Social Club Hérisson samedi 7 février 2026.
Exposition Les arbres du Cachalot
Hérisson Social Club 3, rue Gambetta Hérisson Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-02-07
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-02-07
Du 7 février au 30 avril 2026, le Hérisson Social Club accueille l’exposition de l’artiste Gilles Alexandre intitulée Les arbres du Cachalot .
Accès libre aux jours et horaires d’ouverture du Hérisson Social Club.
.
Hérisson Social Club 3, rue Gambetta Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 69 73 37 96 info@herissonsocialclub.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
From February 7 to April 30, 2026, the Hérisson Social Club is hosting an exhibition by artist Gilles Alexandre entitled Les arbres du Cachalot .
Free access on Hérisson Social Club opening days and times.
L’événement Exposition Les arbres du Cachalot Hérisson a été mis à jour le 2026-01-28 par Montluçon Tourisme