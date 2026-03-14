Exposition Les arbres remarquables et l’arbre dans l’illustration

Rue Baron Bigot Montville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-09 14:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-04-09

Une plongée immersive dans La forêt des arbres remarquables de la Seine-Maritime .

Les premiers panneaux donnent au visiteur des éléments de compréhension sur les arbres et les forêts. Puis, la scénographie immersive et interactive lui permet de déambuler au milieu des arbres, imprimés sur des panneaux recto-verso de près de deux mètres de hauteur, comme s’il se promenait dans une forêt.

Sur son smartphone, ou sur la tablette qui accompagne l’exposition (munie d’écouteurs pour une immersion sonore totale), il se retrouve au pied de ces arbres dans une vision à 360°. Il peut en explorer les différentes parties et entendre les bruits environnants.

L’objectif est d’inviter le public à aller sur place pour découvrir ce patrimoine végétal et historique in situ.

L’exposition est complétée par des panneaux issus de l’exposition Arbre , conçue par les éditions L’École des loisirs, qui présentent des illustrations autour des arbres dans les albums pour enfants. .

Rue Baron Bigot Montville 76710 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 33 13 51 musee@montville.fr

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English : Exposition Les arbres remarquables et l’arbre dans l’illustration

L’événement Exposition Les arbres remarquables et l’arbre dans l’illustration Montville a été mis à jour le 2026-03-14 par Seine-Maritime Attractivité