Exposition Les archives Alix, une histoire familiale, des aventures humaines TARBES Tarbes

Exposition Les archives Alix, une histoire familiale, des aventures humaines

TARBES 6 Rue Eugène Ténot Tarbes Hautes-Pyrénées

Gratuit

Début : 2026-03-20 18:00:00

fin : 2026-03-20

2026-03-20

Par Camille Viala-Rouy, cheffe de projet du fonds photographique Alix à Bagnères-de-Bigorre

Le fonds d’archives photographiques Alix conservé par la Ville Bagnères-de-Bigorre, œuvre exceptionnelle transmise sur quatre générations, incarne autant une histoire de la photographie commerciale que celles des vallées pyrénéennes et de ses habitant.e.s. Ce temps d’échange invite le public à (re)découvrir cette collection en apposant le regard sur celles et ceux qui ont produit, documenté et transmis pendant près de 140 ans cet ensemble archivistique. Une attention particulière sera portée à la place des femmes dans cette collection.

Qui se cache derrière cette emblématique signature Alix ? Comment en déceler les traces ? Qu’en reste-t-il ?

Autant de questions que se pose l’archiviste pour historiciser, transmettre et donner à voir .

[Henriette Ardouin devant le magasin de Superbagnères], 11 mai 1961

Inv. FAA-B10095 © Fonds photographique Alix

TARBES 6 Rue Eugène Ténot Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 25 01 38 48

English :

By Camille Viala-Rouy, project manager of the Alix photographic collection at Bagnères-de-Bigorre

The Alix photographic archives held by the town of Bagnères-de-Bigorre, an exceptional work passed down through four generations, embody both the history of commercial photography and that of the Pyrenean valleys and their inhabitants. This event invites the public to (re)discover this collection through the eyes of those who have produced, documented and passed on this archival collection over almost 140 years. Particular attention will be paid to the place of women in this collection.

Who’s behind the emblematic Alix signature? How can we detect traces of it? What remains?

These are just some of the questions that archivists ask themselves in order to historicize, transmit and show.

Photo caption:

[Henriette Ardouin in front of the Superbagnères store], May 11, 1961

Inv. FAA-B10095 © Fonds photographique Alix

