Le CPA Maurice Ravel dispose d’un espace d’exposition artistique surnommé la Galerie Maurice Ravel. Chaque saison, cette galerie accueille plusieurs expositions présentant différentes techniques représentatives de la création artistique actuelle (peinture, dessin, photographie, collage, estampe, création numérique, art urbain, etc.).

À travers ces expositions, nous mettons un point d’honneur à offrir à nos publics la possibilité de découvrir l’art sous des formes variées et originales et de rencontrer des artistes aux parcours multiples, notamment à l’occasion des vernissages.

Exposition de mars : « Les artistes de l’ESAT Ménilmontant s’exposent », du 03 au 27 mars 2026

Exposition gratuite en accès libre

L’ESAT Ménilmontant (Etablissement et Service d’Accompagnement par le Travail) accueille 153 travailleurs en situation de handicap mental et psychique, dont un collectif d’artistes plasticiens qui propose peintures, poteries, céramiques et foulards en soie.

Dès sa création il y a 50 ans, l’ESAT a eu une vocation artistique forte. Au cœur du 20ème arrondissement de Paris, l’établissement abrite deux ateliers/boutiques où les artistes expriment leur art à travers des créations poétiques, décalées et uniques. Le pôle artistique, encadré par deux monitrices d’atelier permet aux artistes de développer leurs capacités d’expression avec libertés technique et émotionnelle.

Le collectif participe à différentes expositions et manifestations. Il a pu notamment, être présent aux expositions « Les Flammes » au musée d’Art Moderne de Paris, « Essentiel » au Carré Baudouin ou encore « Absolument excentrique » à l’hôtel de ville de Paris.

Au-delà de la création, l’ESAT se veut un espace de transmission et d’échanges. Les ateliers/boutiques attirent une clientèle fidèle et diversifiée appréciant le partage de la passion et l’univers des artistes.

Le collectif est heureux de présenter les œuvres de 13 artistes au sein de l’espace d’exposition du centre Maurice Ravel, représentant à la fois la diversité des techniques, des personnalités et des parcours.

Save the date !

Mercredi 11 mars à partir de 18h : Vernissage en présence des artistes

Du 03 au 27 mars, dans le cadre du mois des solidarités au CPA Maurice Ravel, la galerie du centre accueille l’exposition collective des artistes de l’ESAT Ménilmontant. Une exposition inclusive et immanquable !

Du mardi 03 mars 2026 au vendredi 27 mars 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 09h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-03T10:00:00+01:00

fin : 2026-03-27T22:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-03T09:00:00+02:00_2026-03-03T21:00:00+02:00;2026-03-04T09:00:00+02:00_2026-03-04T21:00:00+02:00;2026-03-05T09:00:00+02:00_2026-03-05T21:00:00+02:00;2026-03-06T09:00:00+02:00_2026-03-06T21:00:00+02:00;2026-03-07T09:00:00+02:00_2026-03-07T21:00:00+02:00;2026-03-08T09:00:00+02:00_2026-03-08T21:00:00+02:00;2026-03-09T09:00:00+02:00_2026-03-09T21:00:00+02:00;2026-03-10T09:00:00+02:00_2026-03-10T21:00:00+02:00;2026-03-11T09:00:00+02:00_2026-03-11T21:00:00+02:00;2026-03-12T09:00:00+02:00_2026-03-12T21:00:00+02:00;2026-03-13T09:00:00+02:00_2026-03-13T21:00:00+02:00;2026-03-14T09:00:00+02:00_2026-03-14T21:00:00+02:00;2026-03-15T09:00:00+02:00_2026-03-15T21:00:00+02:00;2026-03-16T09:00:00+02:00_2026-03-16T21:00:00+02:00;2026-03-17T09:00:00+02:00_2026-03-17T21:00:00+02:00;2026-03-18T09:00:00+02:00_2026-03-18T21:00:00+02:00;2026-03-19T09:00:00+02:00_2026-03-19T21:00:00+02:00;2026-03-20T09:00:00+02:00_2026-03-20T21:00:00+02:00;2026-03-21T09:00:00+02:00_2026-03-21T21:00:00+02:00;2026-03-22T09:00:00+02:00_2026-03-22T21:00:00+02:00;2026-03-23T09:00:00+02:00_2026-03-23T21:00:00+02:00;2026-03-24T09:00:00+02:00_2026-03-24T21:00:00+02:00;2026-03-25T09:00:00+02:00_2026-03-25T21:00:00+02:00;2026-03-26T09:00:00+02:00_2026-03-26T21:00:00+02:00;2026-03-27T09:00:00+02:00_2026-03-27T21:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Maurice Ravel 6 avenue Maurice Ravel 75012 PARIS

https://animravel.aniapp.fr/actualites/85 +33144756014 animravel@laligue.org https://www.facebook.com/centreparisanimmauriceravel https://www.facebook.com/centreparisanimmauriceravel



Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ Maurice Ravel et trouvez le meilleur itinéraire

