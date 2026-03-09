Exposition Les artistes des barbelés World War 2 museum Quinéville

Exposition Les artistes des barbelés

World War 2 museum 18 Avenue de la Plage Quinéville Manche

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-04 14:00:00

fin : 2026-06-10 19:00:00

L’exposition Les artistes des barbelés prisonniers de guerre dans les stalag est consacrée aux prisonniers de guerre en Allemagne.

World War 2 museum 18 Avenue de la Plage Quinéville 50310 Manche Normandie +33 2 33 95 95 95 contact@wwii-museum.fr

English : Exposition Les artistes des barbelés

The Artists of barbed wire prisoners of war in stalag exhibition is dedicated to prisoners of war in Germany.

