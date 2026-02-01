Exposition Les artistes des collines Salles des fêtes Crépol
Exposition Les artistes des collines Salles des fêtes Crépol samedi 21 février 2026.
Exposition Les artistes des collines
Salles des fêtes 2 Place des Écoles Crépol Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 10:00:00
fin : 2026-02-22 18:00:00
Date(s) :
2026-02-21
Venez nombreux pour découvrir les créations des Artistes des Collines ! Il y en aura pour tous les goûts peinture, sculpture, photographie, …
.
Salles des fêtes 2 Place des Écoles Crépol 26350 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 49 91 27
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come one, come all to discover the creations of the Artistes des Collines! There’s something for everyone: painting, sculpture, photography?
L’événement Exposition Les artistes des collines Crépol a été mis à jour le 2026-02-04 par Valence Romans Tourisme