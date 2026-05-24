Exposition Les artistes en herbe du Vic-Bilh Monpezat
Exposition Les artistes en herbe du Vic-Bilh Monpezat samedi 13 juin 2026.
Monpezat
Exposition Les artistes en herbe du Vic-Bilh
Salle des fêtes Monpezat Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-14 12:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Exposition de peinture réalisé par les élèves. Aquarelle, fusain, dessin… .
Salle des fêtes Monpezat 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 68 27 09
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English : Exposition Les artistes en herbe du Vic-Bilh
L’événement Exposition Les artistes en herbe du Vic-Bilh Monpezat a été mis à jour le 2026-05-24 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran