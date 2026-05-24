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Exposition Les artistes en herbe du Vic-Bilh Monpezat

Exposition Les artistes en herbe du Vic-Bilh Monpezat

Exposition Les artistes en herbe du Vic-Bilh Monpezat samedi 13 juin 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 64350 Monpezat

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Monpezat

Exposition Les artistes en herbe du Vic-Bilh

Salle des fêtes Monpezat Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-14 12:00:00

Date(s) :
2026-06-13

Exposition de peinture réalisé par les élèves. Aquarelle, fusain, dessin…   .

Salle des fêtes Monpezat 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 68 27 09 

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English : Exposition Les artistes en herbe du Vic-Bilh

L’événement Exposition Les artistes en herbe du Vic-Bilh Monpezat a été mis à jour le 2026-05-24 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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