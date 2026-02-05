Exposition -Les Artistes Gaspart avenue du Fief Rose Lagord

Exposition -Les Artistes Gaspart

avenue du Fief Rose Espace Culturel E.Leclerc Salle Alain Lemeur Lagord Charente-Maritime

Début : 2026-03-09 10:00:00

fin : 2026-03-21 19:00:00

2026-03-09

Première exposition de l’année 2026 Venez découvrir une sélection d’artistes aux univers riches et variés, échanger, partager et célébrer la création contemporaine locale.

avenue du Fief Rose Espace Culturel E.Leclerc Salle Alain Lemeur Lagord 17140 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 97 13 94 assogaspart@gmail.com

English : Exhibition -The Gaspart Artists

First exhibition of the year 2026: Come and discover a selection of artists from rich and varied backgrounds, exchange ideas, share and celebrate local contemporary creation.

