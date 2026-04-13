Exposition : les artistes Olivier Masmonteil, Lionel Sabatté et Morgan aux Jardins du Montperthuis, Les Jardins du Montperthuis, Chemilli

Exposition : les artistes Olivier Masmonteil, Lionel Sabatté et Morgan aux Jardins du Montperthuis 5 – 7 juin Les Jardins du Montperthuis Orne

7,5€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

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Les Jardins du Montperthuis La Pillardiere, 61360 Chemilli, France Chemilli 61360 Orne Normandie +33685303081 http://www.lesjardinsdumontperthuis.com [{« data »: {« author »: « Olivier Masmonteil », « cache_age »: 86400, « description »: « A lu2019u00e9cole des Beaux-Arts ont refusait u00e0 Olivier Masmonteil de peindre. Cu2019u00e9tait il y a trente ans. Depuis lu2019artiste est devenu un peintre confirmu00e9 de la scu00e8ne hexagonale. Cu2019est tout naturellement quu2019il su2019explique sur ce phu00e9nomu00e8ne paradoxal qui nu2019existe quu2019en France ! Il ru00e9pondait u00e0 ses mau00eetres que la peinture nu2019avait pas u00e0 u00eatre u00ab contemporaine u00bb car elle u00e9tait par essence u00ab intemporelle u00bb. Son parcours de peintre est u00e0 considu00e9rer dans une u00e9poque ou00f9 la toile nu2019u00e9tait pas en odeur de saintetu00e9. Peintre paysagiste, il mu00e9lange lu2019art figuratif et lu2019art abstrait et prend le risque de brouiller les pistes. Les lignes du2019horizon sont sa marque de fabrique autant que sa signature mais il a de nombreuses autres su00e9ries u00e0 son actif comme la Mu00e9moire de la peinture qui revisite les toiles de lu2019histoire de lu2019art. Peintre pu00eacheur il entretient avec la Nature des liens telluriques qui lu2019ont conduits de sa Corru00e8ze natale u00e0 une Arcadie nu00e9o-zu00e9landaise. nnCourt-mu00e9trage ru00e9alisu00e9 par Pierre-Evariste DOUAIRE », « type »: « video », « title »: « Olivier Masmonteil, Une vie de peintre », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/HPPFzFm3crI/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=HPPFzFm3crI », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCmY6Sh7stLKzifcqaFkAMgQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/MoY4ozeuowA?si=AbitSCnnwD_8t1bT »}] Jardins conçus en 2010 par le paysagiste Philippe Dubreuil autour d’un ensemble typiquement percheron en cours de restauration, constitué d’un manoir du XVe-XVIe siècle, de sa longère, sa grange seigneuriale, écuries et porcheries, fournil, four à chanvre et puits couvert. Ce jardin s’articule en fonction des bâtiments et de leurs usages, jardin potager et verger conservatoire de pommiers anciens percherons à cidre et à couteau près des communs, jardin de simples près du manoir, broderie d’osmanthes et de graminées, collection de cerisiers d’ornement, de chênes, de tilleuls, d’aubépines, de pivoines, d’hydrangeas. Roseraie de plus de 300 variétés de roses anciennes. Serre avec collection de cactées et d’agrumes. Entouré de champs et bordé d’une rivière et de bois, le jardin reprends les thèmes et les grandes lignes de l’histoire des jardins. Depuis la départementale D955, entre Mamers et Bellême, direction Chemilli.



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