Informations pratiques

Ferrières-en-Gâtinais

Exposition « Les arts de la table »

Ferrières-en-Gâtinais Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-18

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-09-18

Exposition « Les arts de la table »

La nouvelle exposition à la Maison des métiers d’art à Ferrières mettra en valeur « Les arts de la table » pour cette fin de saison, présentant des objets du quotidien et des pièces exceptionnelles pour illustrer la variété des savoir-faire artisanaux et permet de mettre en avant le talent des artisans et des artisanes du territoire. Venez découvrir les œuvres des divers céramistes, chaisiers, verriers, ébénistes, teinturiers, vanniers entre autres… dès le 18 septembre prochain .

Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 26 04 05 metiersdart@cc4v.fr

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English :

« Tableware » Exhibition

L’événement Exposition « Les arts de la table » Ferrières-en-Gâtinais a été mis à jour le 2026-09-05 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS