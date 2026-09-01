Exposition « Les arts de la table » Ferrières-en-Gâtinais
vendredi 18 septembre 2026 · Ferrières-en-Gâtinais
Informations pratiques
Ferrières-en-Gâtinais
Exposition « Les arts de la table »
Ferrières-en-Gâtinais Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-18
fin : 2026-11-08
Date(s) :
2026-09-18
Exposition « Les arts de la table »
La nouvelle exposition à la Maison des métiers d’art à Ferrières mettra en valeur « Les arts de la table » pour cette fin de saison, présentant des objets du quotidien et des pièces exceptionnelles pour illustrer la variété des savoir-faire artisanaux et permet de mettre en avant le talent des artisans et des artisanes du territoire. Venez découvrir les œuvres des divers céramistes, chaisiers, verriers, ébénistes, teinturiers, vanniers entre autres… dès le 18 septembre prochain .
Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 26 04 05 metiersdart@cc4v.fr
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English :
« Tableware » Exhibition
L’événement Exposition « Les arts de la table » Ferrières-en-Gâtinais a été mis à jour le 2026-09-05 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS
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