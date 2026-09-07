Exposition « Les Arts de la Tour », Tour Sarrazine, Bozel

Informations pratiques

Exposition « Les Arts de la Tour » 19 et 20 septembre Tour Sarrazine Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Poussez la porte et venez découvrir une exposition de 7 artistes locaux.

Théophile Freund (Imago) : photographe

Olivier Oudard : peintre

Elisabeth Gayard : illustratrice / graphiste

Philippe Gauthier : peintre

Rachel Friedlander : sculptrice

Estelle Chemarin : peinture et collage

Et les oeuvres de Camille Astié

Tour Sarrazine Route de Villemartin, 73350 Bozel, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Bozel 73350 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 55 03 77 https://www.valleedebozel.com https://fr-fr.facebook.com/pages/BOZEL/127248733982669 Cette tour oblongue au caractère ostentatoire a aussi un rôle défensif du fait de son entrée d’origine située à 4m du sol et de l’épaisseur de plus de 2m de la base de ces murs.

Poussez la porte et venez découvrir une nouvelle exposition (7 artistes locaux) dans ce lieu chargé d’histoire :

©geoffrey Vabre