Exposition « Les Arts d’été » Lyons-la-Forêt

Exposition « Les Arts d’été » Lyons-la-Forêt samedi 2 août 2025.

Exposition « Les Arts d’été »

6 Rue du Bout de Bas Lyons-la-Forêt Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-08-02 15:00:00

fin : 2025-08-24 18:30:00

Date(s) :

2025-08-02

Du 2 au 24 août une exposition de peintures et de sculptures se tiendra à la salle des fêtes de Lyons-la-Forêt au 6 rue du bout du Bas.

Démonstration d’aquarelle par Daniel GUILBERT le mardi 5, vendredi 12 et mardi 19 août.

Dédicace d’Eric CATHERINE lors du vernissage le samedi 2 août.

Celle-ci sera accessible tous les jours de 15h à 18h30 du 2 au 24 août.

Du 2 au 24 août une exposition de peintures et de sculptures se tiendra à la salle des fêtes de Lyons-la-Forêt au 6 rue du bout du Bas.

Démonstration d’aquarelle par Daniel GUILBERT le mardi 5, vendredi 12 et mardi 19 août.

Dédicace d’Eric CATHERINE lors du vernissage le samedi 2 août.

Celle-ci sera accessible tous les jours de 15h à 18h30 du 2 au 24 août. .

6 Rue du Bout de Bas Lyons-la-Forêt 27480 Eure Normandie asso.acev@gmail.com

English : Exposition « Les Arts d’été »

From August 2 to 24, an exhibition of paintings and sculptures will be held at the Lyons-la-Forêt village hall, 6 rue du bout du Bas.

Watercolor demonstrations by Daniel GUILBERT on Tuesday August 5, Friday August 12 and Tuesday August 19.

Book signing by Eric CATHERINE on Saturday August 2.

The exhibition will be open daily from 3 pm to 6.30 pm from August 2 to 24.

German :

Vom 2. bis 24. August findet in der Festhalle von Lyons-la-Forêt in der Rue du bout du Bas 6 eine Ausstellung von Gemälden und Skulpturen statt.

Aquarellvorführung von Daniel GUILBERT am Dienstag, den 5., Freitag, den 12. und Dienstag, den 19. August.

Signierstunde von Eric CATHERINE während der Vernissage am Samstag, den 2. August.

Diese ist vom 2. bis 24. August täglich von 15:00 bis 18:30 Uhr zugänglich.

Italiano :

Dal 2 al 24 agosto, presso la sala del villaggio di Lyons-la-Forêt, 6 rue du bout du Bas, si terrà una mostra di dipinti e sculture.

Dimostrazioni di acquerello a cura di Daniel GUILBERT martedì 5, venerdì 12 e martedì 19 agosto.

Firma di Eric CATHERINE all’anteprima di sabato 2 agosto.

La mostra sarà aperta tutti i giorni dalle 15.00 alle 18.30 dal 2 al 24 agosto.

Espanol :

Del 2 al 24 de agosto se celebrará una exposición de pintura y escultura en el ayuntamiento de Lyons-la-Forêt, 6 rue du bout du Bas.

Demostraciones de acuarela a cargo de Daniel GUILBERT el martes 5, el viernes 12 y el martes 19 de agosto.

Firma de Eric CATHERINE el sábado 2 de agosto.

La exposición estará abierta todos los días de 15:00 a 18:30 del 2 al 24 de agosto.

L’événement Exposition « Les Arts d’été » Lyons-la-Forêt a été mis à jour le 2025-07-23 par Office de Tourisme Lyons Andelle