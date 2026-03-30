Exposition LES ARTS DU PRINTEMPS Galerie Vincent Pécaud Limoges

Exposition LES ARTS DU PRINTEMPS

Galerie Vincent Pécaud 21 Rue Elie Berthet Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 15:00:00

fin : 2026-05-30 19:00:00

Date(s) :

2026-04-01

Peintures, photos, dessins, émaux et céramiques sont exposés dans la nouvelle exposition Les Arts du printemps . Une dizaine d’artistes (J.C Boulesteix, E. Denardou, M. Etchessahar, M. Gilet, M. Habert, J.P Lavergne, Maïthé, M.C Marchive, B. et V. Pécaud, A. Richard, Strelitzia) proposent leurs travaux où créativité se conjugue avec sensibilité, formes, couleurs. .

Galerie Vincent Pécaud 21 Rue Elie Berthet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 87 84 03

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English : Exposition LES ARTS DU PRINTEMPS

L’événement Exposition LES ARTS DU PRINTEMPS Limoges a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Limoges Métropole