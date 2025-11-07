Exposition Les Arts du Vieux Temple. Autour de la Céramique Salle du Vieux Temple Charnay-lès-Mâcon

Exposition Les Arts du Vieux Temple. Autour de la Céramique

Salle du Vieux Temple Rue du Vieux Temple Charnay-lès-Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Début : 2025-11-07 10:00:00

fin : 2025-11-09 18:00:00

2025-11-07

Une exposition invitant deux artistes céramistes à dialoguer autour des corps et de la matière. Déborah Champagnon et Diana Ducros explorent ensemble la céramique contemporaine avec une approche poétique commune.

Déborah Champagnon transforme l’argile pour rendre palpable l’invisible , alliant maîtrise artisanale traditionnelle et sensibilité artistique moderne. Ses œuvres protéiformes en sont autant de représentations.

Diana Ducros sculpte le corps féminin en s’inspirant des femmes des années 30 et de Camille Claudel. Ses œuvres élégantes mêlent rencontres personnelles marquantes, univers onirique et combats féminins.

Cette collaboration unit deux sensibilités distinctes autour de la passion commune de la terre et du feu, proposant une vision renouvelée où technique et poésie donnent vie à des créations empreintes d’émotion.

Vernissage ouvert à tous vendredi à 18h30 .

Salle du Vieux Temple Rue du Vieux Temple Charnay-lès-Mâcon 71850 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

