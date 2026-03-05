Exposition: Les Asphodèles font leur cinéma (Chapelle Saint Libéral) Brive-la-Gaillarde

Exposition: Les Asphodèles font leur cinéma (Chapelle Saint Libéral)

Rue de Corrèze Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

2026-03-28 2026-03-29

Compositions florales de l’association Les Asphodèles .

Vente de créations et tombola.

Entrée libre.

De 10h à 18h.

Infos: 06 80 24 47 40. .

English : Exposition: Les Asphodèles font leur cinéma (Chapelle Saint Libéral)

