Exposition: Les Asphodèles font leur cinéma (Chapelle Saint Libéral) Brive-la-Gaillarde
Exposition: Les Asphodèles font leur cinéma (Chapelle Saint Libéral) Brive-la-Gaillarde samedi 28 mars 2026.
Exposition: Les Asphodèles font leur cinéma (Chapelle Saint Libéral)
Rue de Corrèze Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28 2026-03-29
Compositions florales de l’association Les Asphodèles .
Vente de créations et tombola.
Entrée libre.
De 10h à 18h.
Infos: 06 80 24 47 40. .
Rue de Corrèze Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 24 47 40
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition: Les Asphodèles font leur cinéma (Chapelle Saint Libéral)
L’événement Exposition: Les Asphodèles font leur cinéma (Chapelle Saint Libéral) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-03-02 par Brive Tourisme