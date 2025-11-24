Exposition Les ateliers du PLE d’Equeurdreville | Galerie vitrée et bar de L’Autre Lieu Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin

Exposition Les ateliers du PLE d’Equeurdreville | Galerie vitrée et bar de L’Autre Lieu

Cherbourg-Octeville 61 rue de L'Abbaye Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-24 09:00:00

fin : 2025-12-17 17:30:00

Date(s) :

2025-11-24

Nous vous donnons rendez-vous du 24 novembre au 17 décembre dans la galerie vitrée et dans le bar de L’Autre Lieu pour venir admirer l’exposition des ateliers d’Yvan (du PLE d’Equeurdreville) dans l’Espace René Le Bas à Cherbourg-en-Cotentin ! .

Cherbourg-Octeville 61 rue de L'Abbaye Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 93 88 73 info@lautre-lieu.fr

